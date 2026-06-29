JP Morgan, Avrupa borsaları için yatırım tavsiyesini değiştirdi

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Avrupa hisseleri, J.P. Morgan’ın 2026 sonu endeks hedeflerini yukarı revize etmesiyle yeni haftada yatırımcıların odağında yer aldı. Kurum, kâr büyümesindeki hızlanma ve yükselişin daha geniş sektörlere yayılabileceği beklentisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarına yönelik tahminlerini artırdı.

J.P. Morgan, Aralık 2026 için Stoxx 600 hedefini 630’dan 680’e yükseltti. Bu seviye, endeksin 636 puan civarındaki mevcut düzeyine göre yaklaşık yüzde 7 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Avrupa hisseleri için hedefler yükseltildi

Kurumun güncel tahminlerine göre MSCI Eurozone hedefi 385’ten 420’ye çıkarıldı. Bu hedef, endeksin 383 seviyesindeki mevcut değerine göre yaklaşık yüzde 10 yukarı potansiyel anlamına geliyor.

FTSE 100 için hedef 10 bin 300’den 11 bine yükseltildi. Söz konusu seviye, endeksin 10 bin 508 puan civarındaki mevcut düzeyine göre yaklaşık yüzde 5 yükseliş alanı bulunduğunu gösteriyor.

J.P. Morgan ayrıca MSCI Europe için 2 bin 750 hedefi belirledi. Bu tahmin, 2 bin 536 seviyesindeki mevcut değere göre yaklaşık yüzde 8 artış potansiyeline karşılık geliyor. Euro Stoxx 50 hedefi ise 6 bin 800 olarak açıklandı. Bu hedef, 6 bin 222 seviyesine göre yaklaşık yüzde 9 yükseliş beklentisi içeriyor.

Kurum, Avrupa hisseleri için güncellenen hedeflerin mevcut seviyelerden yüzde 5 ile yüzde 10 arasında ilave yükseliş alanına işaret ettiğini belirtti.

Euro Bölgesi kâr beklentileri yukarı revize edildi

Avrupa hisseleri için hedef artışında en belirleyici unsur, şirket kârlarına ilişkin beklentilerdeki iyileşme oldu. J.P. Morgan, zayıf geçen üç yılın ardından Euro Bölgesi’nde kâr büyümesinin hızlanmasını bekliyor.

Kurum, Euro Bölgesi için 2026 hisse başına kâr büyümesi tahminini yüzde 13’ten yüzde 18’e yükseltti. 2027 yılı için beklenti ise yüzde 10’dan yüzde 12’ye çıkarıldı.

İngiltere tarafında da kâr tahminleri yukarı yönlü revize edildi. J.P. Morgan, İngiltere için 2026 hisse başına kâr büyümesi beklentisini yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltti. Buna karşılık 2027 tahmini yüzde 7’den yüzde 5’e indirildi.

Değerleme çarpanları mevcut seviyelerini koruyabilir

J.P. Morgan analistleri, Euro Bölgesi’nde 12 ay ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanının 15 seviyesinde bulunduğunu ve bu düzeyin korunabileceğini belirtti. Kuruma göre düşük petrol fiyatları, tahvil getirilerinin sınırlı bantta kalması ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmış görünümü değerlemeleri destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede Avrupa hisseleri için yalnızca kâr artışı değil, değerleme çarpanlarının mevcut seviyelerde kalması da piyasa görünümünü destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

J.P. Morgan’ın geçen yıl kasım ayında yayımladığı önceki Stoxx 600 hedefi 630 seviyesindeydi. O dönemde bu hedef yaklaşık yüzde 12 yükseliş potansiyeline işaret ederken, endeks söz konusu tarihten bu yana yüzde 13 yükseldi ve geçen hafta yıl içi zirvesine ulaştı.

MSCI Eurozone için önceki 385 hedefi de yayımlandığı dönemde yüzde 15 yükseliş alanı gösteriyordu. Endeks, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

İspanya ve İtalya öne çıktı, Almanya geride kaldı

Avrupa hisseleri içinde ülke bazlı performans ayrışması belirginleşti. MSCI Spain, 24 Kasım 2025’ten bu yana yüzde 22,3 yükseldi. MSCI Italy aynı dönemde yüzde 18,1 artış kaydetti.

MSCI Germany ise yüzde 5,4 yükselişle daha zayıf bir performans gösterdi. J.P. Morgan, Almanya’daki görece sınırlı performansta ülkenin jeopolitik ve enerji şoklarına daha yüksek düzeyde maruz kalmasının etkili olduğunu değerlendirdi.

Bankalar, sanayi ve yarı iletkenler pozitif listede

Sektörel pozisyonlamada J.P. Morgan, yüksek beta taşıyan alanlarda ve tüketici odaklı hisselerde pozitif duruşunu koruduğunu bildirdi. Kurum ayrıca yarı iletkenler, sanayi şirketleri ve madencilik sektörlerinde olumlu görüşünü sürdürdü.

Bankalar için de destekleyici bir görünüm çizildi. J.P. Morgan’a göre bankalar, PMI verileri ve kredi büyümesiyle bağlantılı olmaları nedeniyle olumlu işlem görmeye devam edebilir.

Buna karşılık kurum, iş hizmetleri, yazılım ve medya sektörlerinde temkinli duruşunu korudu. Savunma hisseleri için de güçlü geçmiş performansın ardından daha sınırlı bir beklentiye sahip olduğunu belirtti.

J.P. Morgan, gelişmiş piyasalar içinde Euro Bölgesi’ni “ağırlığını artır” seviyesinde değerlendirirken, İngiltere ve ABD için “nötr” görüşünü korudu. Gelişen piyasalar için ise “ağırlığını artır” tavsiyesini sürdürdü.

Avrupa hisseleri için görünüm kâr büyümesine bağlı

Avrupa hisseleri açısından 2026 görünümü, kâr büyümesinin kalıcılığı ve yükselişin daha geniş sektörlere yayılıp yayılmayacağına bağlı olacak. J.P. Morgan’ın hedef artışı, Avrupa piyasalarında kısa vadeli fiyatlamadan çok kâr döngüsündeki toparlanmaya dayalı daha geniş bir yükseliş senaryosunu öne çıkarıyor.

Bununla birlikte enerji fiyatları, tahvil getirileri, jeopolitik riskler ve küresel büyüme görünümü Avrupa hisseleri için ana belirleyici unsurlar olmayı sürdürecek.