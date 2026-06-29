Bankacılık sektörünün 5 aylık kârı yüzde 29 arttı

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BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net kârı Ocak-Mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artışla 421,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Net kâr Mayıs'ta 58,2 milyar TL'ye geriledi. Nisan ayında net kâr 75,2 milyar TL olmuştu.

Takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 2,69 oldu. Mayıs 2025'te bu oran yüzde 2,09 olmuştu.

Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12 oldu, geçen yılın aynı döneminde yüzde 14 olmuştu.

Mayıs 2025'te yüzde 18 olan sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16 oldu.

Krediler 26 trilyon liraya ulaştı. Mayıs 2025'te 18,9 trilyon liraydı. Aktifler 51,8 trilyon liraya yükseldi, geçen yılın aynı döneminde aktifler 38,1 trilyon lira olmuştu.