Komşu seçim öncesi vergi indirimi hazırlığında

Yunanistan'da hükümet, seçim öncesi açıklanması planlanan yeni ekonomi paketinin ayrıntılarını netleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in eylül ayı başında duyurması beklenen paketin, yaklaşan seçimler öncesinde hükümetin en önemli ekonomik vaatlerinden biri olması bekleniyor.

Öncelik serbest çalışanlar ve KOBİ'ler olacak

Hazırlanan paketin odağında maaşlı çalışanlar ve emekliler yerine küçük ve orta ölçekli işletmeler ile serbest çalışanlar yer alacak. Ayrıca yıllık 12 bin Euro'ya kadar kira geliri elde eden konut sahiplerine vergi indirimi uygulanıp uygulanmayacağı da henüz netlik kazanmadı.

Paket ağustosta tamamlanacak

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, temmuz ayı sonunda ilk değerlendirmelerin yapılacağını, düzenlemelerin ağustos başında tamamlanacağını ve ay sonunda Başbakan Miçotakis'e sunulacağını belirtti. Her düzenlemenin bütçeye maliyeti ile kaç kişiyi etkileyeceği de ayrı ayrı hesaplanacak.

Serbest çalışanların vergi sistemi değişebilir

Hükümetin üzerinde en fazla durduğu konuların başında serbest çalışanlar için uygulanan "asgari varsayımsal gelir" sistemi geliyor. Mevcut uygulama, gerçek kazançtan bağımsız olarak belirli bir gelir beyanını zorunlu tuttuğu için birçok serbest çalışanın ödeyeceği vergiyi iki hatta üç katına kadar çıkarabiliyor.

Vergi yükünü azaltacak farklı senaryolar masada

Hükümet içinde iki farklı görüş öne çıkıyor. Bir grup mevcut sistemi kapsamlı şekilde değiştirerek vergi yükünü azaltmayı savunurken, diğer grup sistemi tamamen kaldırmadan yalnızca aksayan yönlerin düzeltilmesini istiyor. Tamamen kaldırılması beklenmeyen sistemin yeniden tasarlanması için farklı seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

İşletmelere yeni vergi kolaylıkları gelebilir

Yetkililer ayrıca işletmelerden alınan yıllık 1000 Euro'luk ticaret harcının kademeli olarak kaldırılmasını ve peşin vergi oranlarının düşürülmesini de değerlendiriyor. Buna göre serbest çalışanların peşin vergi oranı yüzde 55'ten yüzde 40'a veya daha altına indirilebilir. Şirketlerde ise yüzde 80 olan peşin vergi oranının yüzde 60'ın altına çekilmesi gündemde bulunuyor. Bankalara uygulanan yüzde 100 peşin vergi uygulamasında ise değişiklik öngörülmüyor.

13. maaş ve 13. emekli aylığı geri gelmeyecek

İktidar milletvekillerinin kamu çalışanlarına 13. maaş ve emeklilere 13. aylığın yeniden verilmesi yönündeki taleplerine rağmen hükümet bu ihtimali reddetti. Yetkililer, eski uygulamaya dönülmesinin mümkün olmadığını ve hazırlanacak paketin tüm sosyal kesimleri kapsayan dengeli bir yaklaşım içereceğini vurguladı.

Maliyeti 4 milyar Euro'yu buluyor

Hükümet, 13. emekli aylığının yıllık yaklaşık 2,5 milyar Euro, kamu çalışanlarına 13. maaş verilmesinin ise yaklaşık 1,5 milyar Euro ek maliyet oluşturacağını hesaplıyor. Toplam 4 milyar Euro'yu bulan bu yük nedeniyle söz konusu düzenlemeler gündeme alınmadı. Bunun yerine kasım ayında emeklilere verilen 300 Euro'luk yıllık desteğin 600 Euro'ya kadar çıkarılması değerlendiriliyor.

Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis şimdiye kadar yeni ekonomi paketi için yaklaşık 1,2 milyar Euro'luk kaynak oluşturdu. Daha iyimser senaryolarda ise bu tutarın 1,8-2 milyar Euro seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.