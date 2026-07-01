1758 cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptıran emeklinin mesleği şaşırttı

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Türkiye'nin gündemine oturan 72 milyon liralık dolandırıcılık olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere 1758 cumhuriyet altınını teslim eden 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, dolandırıcıların uyguladığı yöntemi ve yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Psikolojik baskı altına girdim"

Dolandırıcıların, "Kara para aklama için hesaplarınızı kullananlar var. Yardımınızı rica ediyoruz" sözleriyle kendisini ikna ettiğini anlatan Dinçer Kazancı, bu ifadelerin ardından büyük bir psikolojik baskı altına girdiğini söyledi. Kazancı, yaklaşık 50 telefon görüşmesi yapıldığını ve bu süreçte adeta yönlendirilerek hareket ettiğini ifade etti.

1758 cumhuriyet altınını elden teslim etti

Kazancı'nın anlatımına göre dolandırıcılar, altınların Etiler'de belirlenen bir noktaya götürülmesini istedi. Telefonla verilen talimatları uygulayan yaşlı adam, kapüşonlu ve maskeli bir kişiye içinde 1758 cumhuriyet altını bulunan çantayı teslim etti. Şüpheli, altınları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

"35 yıllık birikimimizi kaybettik"

Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu belirten Dinçer Kazancı, eşiyle birlikte 35 yıl boyunca çalışarak biriktirdikleri kazancın önemli bölümünü altına dönüştürdüklerini söyledi. Altınların yılların emeği olduğunu vurgulayan Kazancı, yaşadıkları kaybın maddi olduğu kadar manevi açıdan da büyük bir yıkım yarattığını dile getirdi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları ise devam ediyor.