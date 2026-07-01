Bakan Fidan: AB ile 250 milyar dolarlık ticaret hacmini 3 katına çıkarabiliriz

Nagihan KALSIN - ANKARA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi’nin ülkenin ittifak içindeki stratejik rolünü daha da güçlendireceğini belirterek, “Bunun Türkiye’de yapılıyor olması Türkiye’nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus.” dedi.

Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO’da külfet paylaşımı yeniden masada

Türkiye’nin 2004 yılındaki zirvenin ardından 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlayacağını hatırlatan Fidan, son iki zirvede alınan kararların Ankara’da yeniden değerlendirileceğini söyledi. Fidan, “Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen, NATO’daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikle nasıl hayata geçiyor, bu tekrar masaya yatırılacak.” ifadelerini kullandı. “NATO 3.0” olarak tanımlanan yeni güvenlik anlayışının da gündemde olacağını belirten Fidan, Avrupa caydırıcılığı konusunun giderek daha fazla önem kazandığını söyledi. Fidan, “Şu anda temel sıkıntı Avrupa’nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. NATO’nun bunlara yönelik muhtemel ve mevcut sıkıntıları ele alınacak.” diye konuştu.

Savunma sanayii zirvenin ana gündemlerinden biri olacak

NATO Zirvesi’ne paralel olarak NATO Savunma Sanayi Forumu’nun da gerçekleştirileceğini hatırlatan Fidan, savunma sanayiinin artık ittifakın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Fidan, “Son savaşlar gösterdi ki savunma sanayisindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik ve bağımlılık oranı eşit derecede önemli bir husus. Bu da artık hem liderler düzeyinde hem etkinlik düzeyinde kendisini gösteriyor.” dedi.

AB ile 250 milyar dolarlık ticarette yeni potansiyel

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin stratejik hedeflerden biri olduğunu ifade eden Fidan, son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde daha yapıcı bir sürecin yaşandığını belirtti. Ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden başlatıldığını kaydeden Fidan, Tek Avrupa Ödeme Alanı (SEPA) konusunda teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünün olumlu yaklaştığını belirten Fidan, sürecin Kıbrıs Rum Kesimi’nin tutumu nedeniyle istenilen hızda ilerleyemediğini ifade etti. Fidan, “Gördüğümüz şu, AB’nin kahir ekseriyeti Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden yana.” dedi. Mevcut ticaret hacminin önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına işaret eden Fidan, “Mevcut yaklaşık 250 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin birdenbire iki misline, üç misline çıkma durumu var. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi her iki taraf için de faydalı.” ifadelerini kullandı.

Vize ve göçte yeni adımlar gündemde

Göç ve vize konularının da görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer aldığını belirten Fidan, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ve toplumsal entegrasyon arttıkça iş dünyası, öğrenciler, sanat çevreleri ve turizm amaçlı hareketliliğin de yükseldiğini söyledi. Fidan, geçen yıl uygulamaya alınan aşamalı vize kolaylaştırma sistemi olan “Cascade” uygulamasının daha ileri taşınması gerektiğini belirterek, vize serbestisi için gerekli kriterlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.