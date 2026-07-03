Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rapora göre, haziran ayı enflasyonu 0,99 olarak açıklanırken yıllık bazda ise 32,11 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 32,03 olarak gerçekleşti.

ENAG 1,94 olarak açıklamıştı

ENAG verilerine göre ise haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,94 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış konut grubunda

Ana harcama grupları incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 45,14 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 35,45, ulaştırmada ise yüzde 31,15 olarak hesaplandı.

Yıllık enflasyona katkı ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61 puan, ulaştırmada 5,19 puan, konut grubunda ise 5,92 puan oldu.

Aylık artışta konut öne çıktı

Haziran ayında aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar yüzde 0,17 artarken, ulaştırma grubunda yüzde 0,05 düşüş kaydedildi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda ise aylık artış yüzde 2,30 oldu.

Aylık değişime katkı gıda grubunda 0,04 puan, ulaştırmada eksi 0,01 puan, konut grubunda ise 0,27 puan olarak hesaplandı.

138 alt sınıfta fiyat artışı görüldü

TÜİK verilerine göre endekste yer alan 174 alt sınıfın 138'inde haziran ayında fiyat artışı yaşandı. Buna karşılık 26 alt sınıfta fiyatlar gerilerken, 10 alt sınıfta ise herhangi bir değişim gerçekleşmedi.

Çekirdek enflasyon yüzde 31,18 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altının hariç tutulduğu özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), haziranda aylık yüzde 1,66, yıllık ise yüzde 31,18 arttı.

Söz konusu göstergede yılın ilk altı ayındaki artış yüzde 16,84 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 31,49 olarak kaydedildi.