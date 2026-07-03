Son dakika: ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı?

Son dakika: ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı!
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın haziran ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,94 yıllık ise yüzde 51,49 kaydedildi.
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Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Haziran 2026 döneminde yüzde 1,94 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.
ENAG mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,16, yıllık yüzde 53,13 olarak açıklamıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ