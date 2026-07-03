Commerzbank TL'de sınırlı rahatlama bekliyor

Commerzbank, Türkiye'nin haziran ayı enflasyon verilerinde mütevazı bir düşüş öngörüyor. Bankanın analisti Tatha Ghose, yıllık TÜFE'nin yüzde 32,1, çekirdek enflasyonun ise yüzde 30,1 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtti. Piyasa beklentileri de bu seviyelere işaret ediyor. Ghose, aylık bazda enflasyonun yüzde 1'in altında kalabileceğini ancak bu görünümün yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı TÜFE ve ÜFE verilerini bugün açıklayacak. Analistler, bir önceki aya kıyasla her iki göstergede de sınırlı yumuşama bekliyor. Commerzbank, verilerin yüzeyde dezenflasyonu doğrulayacağını ve politika yapıcılar tarafından stratejinin işlediğine dair kanıt olarak sunulacağını öngörüyor.

Yurt içi enflasyon baskısı sürüyor

Ghose, mevsimsellikten arındırılmış verilerin daha endişe verici bir tablo çizdiğine dikkat çekti. Aylık bazda yüzde 1'in altındaki bir artış, mevsimsellikten arındırıldığında yüzde 1,8'lik bir orana karşılık geliyor. Bu oran yıllıklandırıldığında yüzde 24'lük bir çekirdek enflasyona işaret ediyor. Ghose, bu seviyenin geçici bir dip olabileceğini ve önümüzdeki aylarda aylık artışın yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade etti.

Analist, Türkiye'deki enflasyon sorununun büyük ölçüde yurt içi dinamiklerden kaynaklandığını vurguladı. Beklentilere yerleşmiş olan bu baskı, ithal enflasyondaki düşüşün sınırlı bir rahatlama sağlamasına neden oluyor. Ghose, küresel dezenflasyonun Türkiye'ye ancak zayıf bir destek sunduğunu belirtti.

Küresel dezenflasyon Türkiye'ye sınırlı destek sunuyor

Commerzbank, Avrupa genelinde Polonya dahil birçok ülkede enflasyonun beklenenden fazla gerilediğine işaret etti. Polonya'da aylık fiyat değişimi negatif bölgeye kadar indi. Ghose, bu gelişmelerin küresel dezenflasyon eğilimini teyit ettiğini ancak Türkiye'nin bu süreçten sınırlı ölçüde yararlandığını söyledi.

Fark, Türkiye'nin enflasyonunun ağırlıklı olarak yurt içi kaynaklı ve beklentilere yerleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Ghose, ithal enflasyondaki düşüşün Türkiye'deki fiyat artışlarını yeterince baskılamadığını ifade etti. Bu durum, merkez bankasının faiz indirimi konusunda dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Faiz indirimi lira için risk oluşturuyor

Analist, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine gitmesi durumunda liranın yeniden baskı altına girebileceği uyarısında bulundu. Ghose, "ne zaman" değil de "eğer" sorusunun daha doğru olduğunu belirterek, politika yapıcıların faiz indirimini kaçınılmaz bir seçenek olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Türk lirası, yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamında uzun süredir değer kaybediyor. Commerzbank'a göre, enflasyondaki geçici bir yumuşama, para politikasında gevşemeye gerekçe oluşturmamalı. Aksi takdirde, lira üzerindeki baskı yeniden artabilir ve enflasyon beklentileri daha da bozulabilir.

Piyasa katılımcıları, haziran enflasyon verisinin yanı sıra TCMB'nin gelecek dönem para politikası duruşuna ilişkin ipuçlarını da izliyor. Merkez bankası, politika faizini yüzde 40 seviyesinde sabit tutuyor. Analistler, enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi durumunda faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ancak bunun için aylık bazda istikrarlı bir gerileme gerektiğini belirtiyor.