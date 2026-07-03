Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Kira artış oranı Temmuz 2026: Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte kira artış hesaplama

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte temmuz ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 oldu.

Haziran ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre mayıs ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,71 yıllık ise yüzde 32,61 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 olmuştu.

Kiralar ne kadar olacak? Ne kadar artacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

Mevcut kira: 10.000 TL - Artış tutarı: 3.203 TL - Yeni kira: 13.203 TL

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.406 TL - Yeni kira: 26.406 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 9.609 TL - Yeni kira: 39.609 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 12.812 TL - Yeni kira: 52.812 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 16.015 TL - Yeni kira: 66.015 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 19.218 TL - Yeni kira: 79.218 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 22.421 TL - Yeni kira: 92.421 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 25.624 TL - Yeni kira: 105.624 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 28.827 TL - Yeni kira: 118.827 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 32.030 TL - Yeni kira: 132.030 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli