Bakan Şimşek'ten AB'ye Gümrük Birliği çağrısı: Dünya değişti, kurallar değişmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Avrupa Komisyonu Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-AB ekonomik ilişkileri değerlendirilirken Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gümrük Birliği, 30 yılı aşkın süredir ekonomik ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ancak dünya değişti. Gümrük Birliği ise hâlâ 1990'ların ekonomik gerçeklerine göre işliyor. Bugünün ekonomisi yalnızca sanayi ürünlerinden ibaret değildir. Hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve tarım artık ekonomik entegrasyonun ayrılmaz parçalarıdır.

Bu nedenle Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz. Mevcut asimetri de bu alanda daha belirgin hale geliyor. Çünkü AB, üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmalarını genişletiyor, ancak Türkiye ile Gümrük Birliği aynı çerçevede kalıyor. Oysa değişen küresel ekonominin ihtiyaçlarına birlikte uyum sağlamamız gerekiyor. Modernize edilmiş bir Gümrük Birliği, işletmelerimize, yatırımcılarımıza ve tedarik zincirlerimize önemli katkılar sunacaktır.

Vize serbestisi

Aynı şekilde vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması da iş dünyamızın hareket kabiliyetini artıracak ve ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracaktır. Aslında bir ilerleme var. Bunun için de Komisyona teşekkür ediyoruz.

Sanayiyi Hızlandırma Yasası

Bugün ayrıca Sanayiyi Hızlandırma Yasası'nı da tek tek değerlendirme fırsatı bulduk. Son taslakta, Türkiye'de üretilen ürünlerin Birlik menşeli girdilerle eş değer kabul edilmesi elbette memnuniyet verici.

Otomotiv sektöründeki belirsizlikler

Bununla birlikte özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettik. Çünkü Türkiye ile AB artık yalnızca ticaret yapan iki taraf değildir. Ortak üretim yapan, aynı değer zincirlerinin parçası olan iki önemli ekonomik ortaktır."

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