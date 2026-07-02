JPMorgan'dan yapay zeka rallisi için kritik uyarı

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ABD'li yatırım bankası JPMorgan, yapay zeka yatırımlarının merkezindeki yarı iletken şirketleri ile yapay zeka geliştiren teknoloji devleri arasındaki değerleme farkının sürdürülebilir olmadığı uyarısında bulundu.

Değerleme farkı nasıl kapanacak?

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip iki sektör arasındaki değerleme farkının eninde sonunda daralması gerektiğini belirterek buna dair iki çarpıcı senaryo ortaya koydu.

İlk ve daha olası görülen senaryoda, yapay zeka geliştiren büyük teknoloji şirketleri ve model sağlayıcıları, yapay zekayı daha etkin kullanarak gelirlerini artıracak ve mevcut değerleme farkını kapatacak.

Diğer senaryoda ise yarı iletken üreticileri müşterilerine kıyasla daha hızlı büyümeye devam edecek. Bu durum, yapay zeka yatırımlarının en büyük alıcıları olan hiper ölçekli teknoloji şirketlerinin harcama planlarını baskılayabilir ve uzun vadede çip talebinin yavaşlamasına yol açabilir.

JPMorgan, iki sektör arasındaki makasın kapanmaması halinde piyasalarda güven sorunu yaşanabileceğine dikkat çekti.

Sektördeki aşırı değerlenme tartışması

Yatırımcılar, çip hisselerinin yaşadığı büyük kazanç dalgasının ardından bu hisselerin geleceği konusunda giderek daha tedirgin hale gelirken sektörün bir balon içinde olup olmadığına dair tartışma alevleniyor.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 90 artış kaydetmiş olsa da, yatırımcıların riskten kaçma ve düşüşte alım yapma arasında gidip gelmesiyle hareketlilik daha dalgalı bir hal aldı.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 90 yükselirken, son dönemde yatırımcı davranışlarında daha dalgalı bir görünüm öne çıkıyor.

Piyasalarda ayrıca yatırımcıların yarı iletken hisselerinden çıkarak yeniden büyük teknoloji şirketlerine yönelmeye başladığına işaret eden gelişmeler de yaşanıyor. Son işlem gününde Meta ve Alphabet gibi şirketleri kapsayan Magnificent 7 Endeksi yüzde 2,3 yükselirken, yarı iletken hisselerini takip eden endeks yüzde 6,3 değer kaybetti.