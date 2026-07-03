En düşük emekli aylığı belli oldu: Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

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AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklifte, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Saat 12.00'de TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığında artışa gidilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, mevcutta 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye çıkarılacak.

Haziran ayı enflasyonu belli olmuştu

TÜİK verilerine göre, TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yılık bazda yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Verilere göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,03, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,26 yükseldi. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13,52 olurken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 oldu.

Milyonlarca SSK, Bağ-kur, memur ve memur emeklisini ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13,52 olurken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 oldu.