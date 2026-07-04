İşten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 oldu. Rakamlar sonrası emekli aylığı, memur maaşı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, engelli aylıkları, dul ve yetim aylıkları ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

Kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Uzun süredir çalışanlar için memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden hesaplanan kıdem tazminatına yılın ikinci yarısında yüzde 13,52'lik bir zam yapıldı.

Kıdem tazminatı 2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 idi. Temmuz ayı ile birlikte bu tutar 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Yıl yıl kıdem tazminatı tutarları

2026 - 01.01 - 30.06 - 64.948,77 TL

2025 - 01.07 - 31.12 - 53.919,68 TL

2025 - 01.01 - 30.06 - 46.655,43 TL

2024 - 01.07 - 31.12 - 41.828,42 TL

2024 - 01.01 - 30.06 - 35.058,58 TL

2023 - 01.07 - 31.12 - 23.489,83 TL

2023 - 01.01 - 30.06 - 17.904,62 TL

2022 - 01.07 - 31.12 - 15.371,40 TL

2022 - 01.01 - 30.06 - 10.848,59 TL

2021 - 01.07 - 31.12 - 8.284,51 TL

2021 - 01.01 - 30.06 - 7.638,96 TL

2020 - 01.07 - 31.12 - 7.117,17 TL

2020 - 01.01 - 30.06 - 6.790,00 TL

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak belirli bir süre çalışmasının ardından, kanunda belirtilen şartların oluşması halinde almaya hak kazandığı yasal bir tazminattır. Bu ödeme, çalışanın işyerine verdiği hizmet süresinin karşılığı olarak değerlendirilir ve iş sözleşmesinin sona ermesiyle gündeme gelir. Tazminat tutarı, işçinin son brüt ücreti esas alınarak hesaplanır ve çalışılan yıl sayısına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle herkes için geçerli sabit bir kıdem tazminatı tutarı bulunmaz.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle işçinin, İş Kanunu kapsamında bir işverene bağlı olarak iş sözleşmesiyle çalışıyor olması gerekir. En önemli şartlardan biri, aynı işverene ait işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olmaktır. Bir yıldan daha kısa süre çalışan kişiler kural olarak kıdem tazminatı alamaz.

Bunun yanında iş sözleşmesinin kanunda belirtilen haklı nedenlerden biriyle sona ermiş olması veya işçinin kıdem tazminatına hak kazandıran fesih şartlarını taşıması gerekir. İşveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılanlar, emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlilik nedeniyle ayrılması (kanunda öngörülen süre içinde) ya da haklı nedenle istifa gibi durumlarda kıdem tazminatı hakkı doğabilir. Her olayın koşulları farklı olduğundan, hak kazanılıp kazanılmadığı iş sözleşmesinin sona erme şekline göre değerlendirilir.