Vergide kapsamlı değişiklik: Üreticiye indirim, vakıf hastanelerine yükümlülük...

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumlar vergisi muafiyeti kaldırıldı. Serbest bölgelerde üretim yapan firmalar, transit ticaret ve tarımsal üretime yönelik vergi avantajları ise genişletildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme kapsamında vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti sona ererken, üretim, tarım, transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerine ilişkin vergi uygulamalarında çeşitli kolaylıklar getirildi.

Vakıf üniversitesi hastaneleri vergi mükellefi olacak

Tebliğe göre, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren ve iktisadi işletme niteliği taşıyan hastane, tıp merkezi, poliklinik, diyaliz merkezi gibi sağlık kuruluşları, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren kurumlar vergisi istisnasından yararlanamayacak.

Bu tarihten itibaren söz konusu kuruluşların kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi zorunlu hale gelecek.

Serbest bölgelerde vergi istisnasının kapsamı genişledi

Serbest bölgelerde üretim yapan işletmeler için uygulanan kurumlar vergisi istisnası da genişletildi.

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarda, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin yalnızca yurt dışına yapılan satışları değil, aynı serbest bölge içinde veya diğer serbest bölgelere yapılan satışlardan elde edilen gelirler de kurumlar vergisinden istisna olacak.

Buna karşılık Türkiye'deki firmalara yapılan satışlardan doğan kazançlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Ayrıca serbest bölgelerde yürütülen fason üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da istisna uygulamasına dahil edildi.

Transit ticaret gelirlerine vergi avantajı

Düzenlemeyle transit ticaret ve aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlara da önemli bir vergi avantajı getirildi.

Yurt dışından alınan malların Türkiye'ye giriş yapmadan üçüncü ülkelere satılması ya da yurt dışındaki alıcı ve satıcılar arasındaki ticarete aracılık edilmesi sonucu elde edilen kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Faaliyetlerin İstanbul Finans Merkezi veya Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen Endüstri Bölgeleri'nde yürütülmesi halinde ise bu oran yüzde 100'e çıkacak.

Ancak bu avantajdan yararlanılabilmesi için elde edilen kazancın, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar fiilen Türkiye'ye transfer edilmesi şartı aranacak.

Dijital ürün satışları da kapsama alındı

Gümrüklü antrepolarda millileştirilmeden depolanan malların satışı ile yurt dışından temin edilen aktivasyon kodu, e-pin, oyun kodu ve benzeri dijital ürün kodlarının Türkiye'de kullanılmadan doğrudan yurt dışına satılması veya bu işlemlere aracılık edilmesi de vergi indirimi kapsamına dahil edildi.

Üretim ve tarıma yüzde 12,5 kurumlar vergisi

Sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan şirketler ile tarımsal üretim faaliyetinde bulunan kurumların yalnızca bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi.

Söz konusu 12,5 puanlık indirim, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde uygulanacak. Bu nedenle 2026 yılı kazançları için mevcut uygulama olan 1 puanlık indirim devam edecek.

Tarımsal üretim yapanların bu indirimden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKB) ya da ilgili bakanlık tarafından düzenlenen üretici belgelerinden en az birine sahip olması gerekecek.

İhracat ve halka arz indiriminin uygulanma sırası belirlendi

Üretilen malların ihraç edilmesi durumunda üretim indirimi ile ihracat indirimi birlikte uygulanmayacak ve kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak hesaplanacak.

Bununla birlikte dışarıdan satın alınarak ihraç edilen ticari mallardan elde edilen kazançlar için 5 puanlık ihracat indirimi uygulanabilecek.

Öte yandan, payları Borsa İstanbul'da ilk kez en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketlere sağlanan 2 puanlık kurumlar vergisi indiriminin, üretim ve ihracat indirimlerinden önce uygulanacağı hükme bağlandı.

Bu hesaplamaya göre önce vergi oranı yüzde 25'ten yüzde 23'e düşürülecek, ardından üretim faaliyetinden elde edilen kazanç için 12,5 puanlık ilave indirim uygulanarak efektif kurumlar vergisi oranı yüzde 10,5 seviyesine inecek.