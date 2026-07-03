ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Sigara ve akaryakıtta zam formülü değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara, tütün mamulleri ve akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

Otomatik ÖTV artışı durduruldu

Karar kapsamında sigara ve tütün ürünlerinde temmuz ayında uygulanması gereken otomatik ÖTV güncellemesi devreye alınmadı. Böylece, normal şartlarda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında yapılacak vergi artışı 2026 yılının temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacak.

Yeni düzenlemeye göre sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 42 olarak belirlendirken bu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı 2,2953 lira, maktu vergi tutarı ise 23,7404 lira olarak uygulanacak.

Akaryakıtta rafineri artışları ÖTV indirimiyle dengelenecek

Kararla birlikte akaryakıtta da eşel mobil sisteminin olarak üç ay içerisinde kademeli olarak sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Yeni modele göre rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde, 31 Temmuz'a kadar oluşan artışın yüzde 50'si, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'i ÖTV indirimiyle dengelenecek. Rafineri fiyatlarında düşüş olması durumunda ise indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artışı uygulanacak.

Düzenleme kapsamında eşel mobil sistemi, başka bir şart aranmaksızın 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak.

Öte yandan alkollü içeceklerde mevcut uygulama devam edecek. Bu ürünlerde ÖTV tutarları, temmuz-aralık döneminde de Yİ-ÜFE oranına göre güncellenmeye devam edecek.