Warren Buffett'tan yatırımcıları düşündüren uyarı: Hiç bu kadarını görmedik

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Berkshire Hathaway'in yıllık toplantısında konuşan Warren Buffett, son dönemde yatırımcıların kısa vadeli kazanç arayışıyla daha fazla risk aldığını söyledi.

Borsayı "içinde kumarhane bulunan bir kilise" benzetmesiyle anlatan Buffett, uzun vadeli yatırım anlayışının giderek geri planda kaldığını belirterek, "İnsanları daha önce hiç bu kadar kumar oynama havasında görmemiştik." ifadelerini kullandı.

Buffett Göstergesi alarm veriyor

Piyasalardaki yüksek değerlemelere ilişkin tartışmalar sürerken, Buffett'ın uzun yıllardır yakından izlediği "Buffett Göstergesi" de dikkat çekiyor.

Toplam borsa değeri ile gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) arasındaki ilişkiyi ölçen gösterge, yüzde 233 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı. Buffett, geçmiş yıllarda bu oranın yüzde 200'e yaklaşmasını yatırımcılar açısından "ateşle oynamak" şeklinde değerlendirmişti.

Geçmiş benzer örnekler yaşandı

Analizde, internet balonu döneminde yaşanan sert yükseliş ve ardından gelen çöküş hatırlatılarak, aşırı değerlenen hisselerin uzun vadede büyük kayıplara yol açabileceğine dikkat çekildi. Sağlam finansal yapıya sahip olmayan birçok teknoloji şirketinin balonun patlamasının ardından piyasadan silindiği vurgulandı.

Uzun vadeli yatırım mesajı

Buffett, piyasalarda kısa vadede ne yaşanacağını kimsenin kesin olarak öngöremeyeceğini belirterek yatırımcılara güçlü bilanço, sürdürülebilir iş modeli ve sağlam yönetim yapısına sahip şirketlere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ünlü yatırımcı, uzun yıllardır savunduğu "al ve elde tut" stratejisinin önemini yineleyerek, kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanmanın yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım olacağını ifade etti.