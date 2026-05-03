Warren Buffett'tan piyasalara kritik uyarı: Bu yatırım değil, kumar!

Berkshire Hathaway, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın CEO'luk koltuğunu Greg Abel'e devretmesinden bu yana ilk hissedarlar toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yapay zekadan şirketi büyütme çabalarına kadar çok çeşitli konular ele alındı.

Yapay zekayı sadece gerçek fayda sağlayacak alanlarda kullanacaklarını, şirketin demiryolu ve sigorta operasyonlarını geliştirme hedefine odaklandığını belirten Greg Abel, bu dönüşümün de zaman alacağını söyledi.

Berkshire Hathaway'in iştiraklerini bölme veya satma planı olmadığını, şirketin bürokrasiden uzak yapısı ve gruplar arasında sermayeyi hızlı aktarabilme kabiliyetinin en büyük avantajları arasında olduğunu belirten Abel, satın alınan şirketlerin uzun vadeli olarak elde tutulmasının temel yaklaşım olduğunu söyledi. Ancak iş gücü sorunları ya da ciddi itibar riskleri oluşması halinde satış seçeneğinin değerlendirilebileceğini de ekledi.

Toplantıda konuşan 95 yaşındaki Omaha kahini lakaplı Warren Buffett da önemli mesajlar verdi.

Buffett'ın ‘altın kuralı'

Altın kuralını hatırlatan Buffett, hissedarların ve ortakların uyması gereken en önemli kuralın, başkalarına kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranmak olduğunu ifade ederken, "Dindar bir insan değilim ama son birkaç bin yılda bundan daha iyi bir mesaj verilmedi" dedi.

Altın kuralın ebeveynlikten yöneticiliğe kadar her alanda geçerli olduğunu belirten Buffett, bu yaklaşımın hiçbir maliyeti olmadığını, aksine insanları daha iyi davranmasını sağladığını ifade etti.

Yatırım için ideal ortamı göremediğini belirten Buffett, finansal piyasalarda artan risk iştahına dikkat çekerek yatırım ile kumar arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını söyledi. Buffett, günümüzde insanların kumar oynama isteğinin hiç olmadığı kadar arttığını vurguladı.

"Yatırım değil, spekülasyon değil, bu kumar"

Piyasaları 'içine kumarhane eklenmiş bir kiliseye' benzeten Buffett, uzun vadeli değer yatırımcılığı ile kısa vadeli işlemler arasındaki farkın altını çizdi. Özellikle günlük opsiyon alım satımlarının yatırım olarak görülemeyeceğini belirten Buffett, "Bu yatırım değil, spekülasyon da değil, bu kumar" ifadelerini kullandı.

Buffett'a göre, geleneksel yatırım yaklaşımı hâlâ baskın olsa da kısa vadeli kazanç arayışı ve tahmin piyasalarına olan ilgi giderek daha cazip hale geliyor. Bu durumun piyasalarda sağlıksız bir eğilime işaret ettiğini belirten Buffett, "İnsanların kumara olan ilgisinin bu kadar yüksek olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum" dedi.

Piyasalardaki 'kumarlaşma' eğilimi

Warren Buffett, ABD'de bir askerin Venezuela'daki gizli operasyon bilgilerini kullanarak tahmin piyasasında yaklaşık 400 bin dolar kazandığı iddiasını hatırlatarak, kısa vadeli kazanç peşinde koşan bu tür işlemlerin hızla yayıldığını ve piyasalarda alışılmadık bir büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Ünlü yatırımcı, bu eğilimin inanılmaz boyutlara geldiğini ifade ederek, "Venezuela'ya ne zaman gireceğimizi bilerek belki 400 bin dolar kazanma şansı dışında, neden bir günlük opsiyon satın aldıklarını açıklayabilecek kimse yok... Bu tür şeylerin miktarı inanılmaz" dedi.

Berkshire ideal yatırım ortamı görmüyor

Berkshire'ın son mali raporu 400 milyar dolara yaklaşan rekor nakit rezerve işaret ederken, bunun mevcut yatırım ortamına yönelik memnuniyetsizliğin bir göstergesi olduğunu belirten Buffett, şirket açısından ideal yatırım ortamının oluşmadığını ifade ederken, yüksek fiyatların da yeni yatırımlar konusunda temkinli davranmalarına yol açtığını söyledi.

Holdingin güçlü bir yönetime sahip olduğunu belirten Buffett, doğru fırsatları beklediklerini, bazı dönemlerde şirketin 'hiçbir şey yapmıyormuş gibi' görünebileceğini, ancak uygun koşullar oluştuğunda oldukça aktif hareket ettiklerini belirtti.

Yatırım yapmak için en uygun zaman ne zaman?

Piyasadaki yüksek fiyatlar nedeniyle sermaye yatırımı konusunda tereddüt yaşandığını ifade eden Buffet, yatırım yapmak için en uygun zamanın ne zaman olacağı sorusuna "kimse telefonlarına cevap vermediğinde" diyerek karşılık verirken, piyasa fiyatlarında bir geri çekilmeye işaret etti.