Trump gümrük vergisi Almanya ekonomisini vuruyor

ABD’de Trump yönetimi tarafından Avrupa Birliği'nden ithal edilen araçlara yönelik duyurulan gümrük vergisi artışı, Almanya ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Cumartesi günü yaptığı açıklamada bu hamlenin Almanya'nın ekonomik çıktısında yaklaşık 15 milyar euro tutarında bir kayba yol açabileceğini bildirdi.

Kiel Enstitüsü'nün tahminleri, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisinin ABD ithalat vergilerine karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtladı. Trump gümrük vergisi kararı uygulanırsa, Alman otomotiv sektörünün halihazırda milyarlarca euro zarar etmiş olduğu bir dönemde yeni bir darbe daha gelmiş olacak.

Trump gümrük vergisi uzun vadede 30 milyar euro kayıp getirebilir

IfW Başkanı Moritz Schularick, etkilerin oldukça ağır olacağını ifade etti. Enstitünün yaptığı analizlere göre, söz konusu vergi artışının uzun vadede yaratacağı toplam çıktı kaybı 30 milyar euro seviyesine kadar yükseliyordu.

Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Washington ile yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını gerekçe gösterdi. Bu nedenle, daha önce yüzde 15 olarak belirlenen gümrük vergisi oranını önümüzdeki hafta yüzde 25'e çıkaracağını duyurdu.

Ekonomik büyüme beklentileri gümrük vergisi tehdidiyle zayıflıyor

Ekonomist Julian Hinz, Almanya'nın halihazırda yavaş seyreden büyüme hızının bu karardan sert bir darbe alacağını belirtti. Kiel Enstitüsü, mevcut durumda Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 oranında büyümesini bekliyordu.

Enstitü ayrıca İtalya, Slovakya ve İsveç gibi önemli otomotiv sektörlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinin de önemli kayıplar yaşayacağını ekledi. Trump gümrük vergisi hamlesi, kıta genelindeki sanayi üretimini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Berlin yönetimi gümrük vergisi kararına karşı ihtiyatlı bekleyişte

Almanya Maliye Bakanı'nın başdanışmanı Jens Suedekum, Trump'ın bu hamlesine karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini savundu. Suedekum, Avrupa Birliği'nin şu an için bekle ve gör stratejisi izlemesi gerektiğini ifade etti.

Suedekum, Trump'ın büyük ölçekli vergi tehditlerini askıya alması veya geri çekmesiyle tanındığını hatırlattı. Danışman, mevcut ticaret anlaşmasına uyulmadığı yönündeki iddiaların gerekçelendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hukuki zemin ve ticari belirsizlikler tartışılıyor

Alman hükümet danışmanı, son gümrük vergisi tehdidinin yasal bir dayanağı olup olmadığının henüz netleşmediğini vurguladı. Trump gümrük vergisi uygulama konusunda kararlı görünse de Avrupa tarafı iddiaları sorgulamaya devam ediyor.

Suedekum, alınan kararın oldukça dürtüsel göründüğünü belirtti. Bu tür korumacı politikalar, sadece Almanya'nın değil, küresel otomotiv piyasasının da yıllık büyüme trendlerini baskı altına almaya devam ediyor.