Borsa rekor kırıyor ama tehlike büyüyor: Ünlü ekonomistten "resesyon" uyarısı

Moody’s baş ekonomisti Mark Zandi Mark Zandi, ABD’de hisse piyasalarının ulaştığı rekor seviyelerin ekonomik tabloyu yansıtmadığı uyarısında bulundu. Zandi’ye göre yatırımcılar güçlü borsa performansını güçlü ekonomiyle karıştırıyor.

ABD’nin önde gelen endekslerinden S&P 500’ün 7.200 puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaşması dikkat çekerken, Zandi bu yükselişin büyük ölçüde spekülatif olduğunu ifade etti.

Yapay zekâ hisseleri piyasayı sürüklüyor

Zandi, özellikle yapay zekâ temalı teknoloji şirketlerinin piyasa üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu şirketlerin toplam piyasa değerinin neredeyse yarısını oluşturduğunu belirten ekonomist, “AI coşkusu ekonomiden bağımsız ilerliyor” dedi.

Ayakkabı markası Allbirds’ün yapay zekâ odaklı dönüşüm açıklaması sonrası yaşanan sert yükseliş de bu spekülatif eğilime örnek gösterildi.

"Trump put" etkisi piyasayı destekliyor

Zandi’ye göre piyasalardaki iyimserliğin bir diğer nedeni ise yatırımcıların Donald Trump yönetiminin piyasaları destekleyeceğine olan inancı.

Ekonomist, “Trump borsayı bir performans göstergesi olarak görüyor. Gerekirse ekonomik zararları önlemek için politikalarını hızla değiştirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Resesyon ihtimali yüksek

Zandi, ABD ekonomisinin hâlâ kırılgan olduğunu ve resesyon riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Moody’s verilerine göre önümüzdeki 12 ayda resesyon ihtimali yüzde 40 seviyesinde.

İş gücü piyasası ve konut sektöründeki zayıflığın ekonomiyi baskıladığını belirten Zandi, İran ile yaşanan jeopolitik gerilimlerin de riskleri artırabileceğini söyledi.

“Borsa ekonomiyi yansıtmıyor”

Zandi son olarak, rekor seviyelere ulaşan borsanın ekonomik gerçekleri yansıtmadığını belirterek, “Piyasalardaki yükseliş, ekonominin gücünden çok, olası bir düşüşte hızlı müdahale beklentisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.