UBS gümüş fiyatları için beklentilerini aşağı yönlü güncelledi

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, zayıflayan yatırım talebi ve artan maden arzını gerekçe göstererek gümüş fiyatları için öngörülerini düşürdü. Banka, endüstriyel tüketimdeki yavaşlamanın da bu kararda etkili olduğunu belirtti. Yeni raporda, gümüşün gelecekteki performansına dair beklentiler belirgin şekilde daraldı.

Beklentiler ve gümüş fiyatları için yeni hedefler

Banka yetkilileri haziran sonu için hedeflerini 100 dolardan 85 dolara indirdi. Eylül ayı hedefi 95 dolardan 85 dolara çekilirken, aralık ayı beklentisi 85 dolardan 80 dolara geriledi. Mart 2027 tahmini ise 85 dolardan 75 dolara revize edildi. Spot piyasada işlemler şu anda 73,80 dolar civarında seyrediyor.

Bu revizyon kararı, piyasanın arz ve talep dengesinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. Kurum, 2026 yılı gümüş piyasası açığının 60 ila 70 milyon ons civarına daralmasını bekliyor. Daha önceki raporda bu açığın yaklaşık 300 milyon ons seviyesinde olacağı tahmin edilmişti.

Endüstriyel talep ve maden arzı dengesi

Stratejistler Wayne Gordon ve Dominic Schnider yazdıkları bilgi notunda fotovoltaik sektöründen gelen talebin yüksek maliyetler nedeniyle zayıflamasını beklediklerini ifade etti. Yükselen maliyetlerin gümüş eşya ve mücevher talebini de baskıladığı belirtildi. Uzmanlar, zayıflayan bu kanalların toplam talebi yaklaşık 50 milyon ons azaltacağını detaylı olarak hesapladı. Arz tarafında ise maden üretiminin 850 milyon onsa ulaşacağı öngörüldü.

Yatırım talebini değerlendiren banka, bilinen toplam borsa yatırım fonu varlıklarının yaklaşık 70 milyon ons düşerek 794 milyon onsa gerilediğini vurguladı. Net spekülatif vadeli işlem pozisyonları ise 100 milyon onsun hemen üzerine çekildi. Kurum, tüm yıl için öngördüğü yatırım talebi tahminini 400 milyon onsun üzerinden 300 milyon onsa indirdi. Bu durum yılbaşından bu yana yaşanan çıkışlar göz önüne alındığında hala iyimser bir tablo olarak tanımlandı.

Altın piyasası gümüşe destek sağlıyor

Stratejistler piyasadaki açığın daralmasına paralel olarak tüm ufuklardaki gümüş fiyatları tahminlerini tırpanladı. Temel senaryoda gümüşün yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak uzmanlar altının dengeleyici gücüne dikkat çekerek daha sert kesintiler yapmaktan kaçındı. Altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdürmesi ve gümüş için önemli bir çapa görevi görmesi öngörülüyor.

Son dönemde altın ve gümüş arasındaki korelasyonun arttığı ifade edildi. Banka, altın gümüş rasyosunun zaman içinde 75 ile 80 seviyelerine doğru yöneleceğini tahmin ediyor. Stratejik olarak, uzun pozisyonlar taşımak yerine dalgalanma satışı yapmanın hala cazip olduğu vurgulandı. Zımni dalgalanma bu yılın başlarındaki yüksek seviyelerinden belirgin şekilde geriledi.

Zımni dalgalanma şubat ayında yüzde 150 seviyelerine yaklaşmıştı. Mevcut veriler ve son revizyonlar, gümüş fiyatları üzerindeki kısa vadeli baskıların yıllık genel yükseliş trendini yatay bir konsolidasyon sürecine dönüştürdüğünü gösteriyor. Bu tablo, piyasadaki fiziksel talep zayıflığının yılın geri kalanında fiyatlamalarda temel belirleyici olmaya devam edeceğini teyit ediyor.