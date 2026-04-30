Hürmüz krizi havacılıkta dengeleri değiştirdi: Avrupa'da iflas endişesi, Türkiye'de fırsat dönemi

Hürmüz Boğazı'ndaki çift taraflı abluka ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş hava yolu sektöründe maliyet baskısını artırdı.

Henüz Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizini aşamayan Avrupa'da yeni savaş, enflasyon, büyüme ve sektör bazlı krizleri derinleştirdi. Jet yakıtı stoklarının erimesinin ardından Avrupa'da bazı hava yolu şirketleri operasyonları küçültürken bazıları da bilet fiyatlarını yukarı çekti. Lufthansa gibi büyük şirketler de uçak sayısını azaltma ve bazı operasyonları sonlandırma kararı aldı.

Tür havayolu şirketleri avantajlı çıktı

Avrupa'da havayolu şirketleri için iflas riski konuşulmaya başlanırken Türkiye’deki hava yolu şirketlerine yeni fırsatlar açıldı. Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketleri de savaş döneminde bazı rotaları daraltsa da coğrafi konumları sayesinde daha avantajlı bir noktada bulunuyor. Ayrıca TÜPRAŞ ve SOCAR'ın yüksek rafineri kapasitesi, jet yakıtı arzı açısından da stratejik avantaj sunuyor. Türkiye'nin jet yakıtı ihracatçısı olması da özellikle ülkedeki havalimanları ve hava yolu şirketleri açısından fayda sağlıyor.

Avrupa ülkelerini tehdit eden Hürmüz krizinin, özellikle turizm planlamaları ve yaklaşan yaz sezonu üzerinde olumsuz etkiler yaratması bekleniyor.

Mevcut durumda iç sorunlarını çözmeye odaklanan Avrupa ülkeleri Rusya’nın enerji gelirlerini artırmasından ve Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın avantajlı konuma geçmesinden de endişe duyuyor.