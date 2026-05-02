Altın, dolar ve mevduat geride kaldı: Nisan ayının en çok kazandıranı belli oldu

Küresel piyasalarda nisan ayı, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin etkisi altında tamamlandı. Mart ayında yüzde 40’ı aşan artış kaydeden petrol fiyatları, nisan ayında da yükselişini sürdürerek yüzde 7,60 prim yaptı ve ayı 111 dolar seviyesinde kapattı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, mayıs ayına girilirken piyasalarda dikkatler yine bölgedeki gelişmelere odaklandı. Haftanın son işlem gününde İran’ın ABD’ye yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışı, müzakere ve olası anlaşma beklentilerini canlı tuttu. Teklifin detayları paylaşılmazken, petrol fiyatları bu iyimserlikle cuma günü 108,75 dolara kadar geri çekildi.

Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor

Nisanın ilk haftasında “ateşkes” ilan edilmesine rağmen ABD’nin, kalıcı bir anlaşma sağlanana kadar Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdüreceğini açıklaması piyasalarda temel risk unsuru olmaya devam ediyor.

Küresel enerji arzı açısından kritik önemdeki boğazda iki aydır süren aksaklık nedeniyle dünya genelinde ham petrol arzında milyar varilin üzerinde kayıp yaşandığı belirtiliyor. Bu durum fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

ABD’li Citi tarafından yayımlanan analizde de, Hürmüz Boğazı’nın haziran sonuna kadar kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Enflasyon ve faiz görünümü

Enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyonu da yukarı çekiyor. ABD’de mart ayında yıllık TÜFE yüzde 3’ün üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerine yöneldi.

Bu gelişmelerin ardından gözler ABD Merkez Bankası’na çevrildi. FED, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit tutarken, kurul içindeki 4 üyenin “parasal gevşeme” karşıtı duruşu, faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına neden oldu.

İç piyasada gözler enflasyon verilerinde

Yurt içinde ise nisan ayında öne çıkan başlık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

TCMB’nin bir sonraki toplantısı haziran ayında yapılacak. Bu süreçte nisan ve mayıs aylarına ilişkin enflasyon verileri piyasaların odağında olacak. Nisan ayı TÜFE verisinin 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan öncü veriler ise kentte aylık enflasyonun nisanda yüzde 3,74 arttığını gösterdi.

Nisanda en çok kazandıran yatırım aracı

Nisan ayında yatırım araçlarının performansına bakıldığında, en yüksek getirinin Borsa İstanbul’da olduğu görüldü.

-BİST 100: yüzde 12,91

-TL mevduat: yüzde 3,60

-Euro: yüzde 3,21

-Dolar: yüzde 1,70

-Gram altın: yüzde 0,07