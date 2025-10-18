18 Ekim altın fiyatları: Altında rekor haftası sert düzeltmeyle son buldu | Gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

Altın piyasasındaki hızlı hareketler, yatırımcıların ilgisini artırırken, “Altın yükselmeye devam edecek mi?” ve “Gram altın kaç TL oldu?” gibi sorgular arama motorlarında en çok yapılan başlıklar arasında yer alıyor.

Altın haftayı sert düşüşle kapattı

Hafta boyunca her sabah yeni rekorlarla yatırımcıyı karşılayan altın, haftanın son işlem gününde sert bir düzeltme yaşadı.

Dün sabah saatlerinde gram altın 5.896 TL, ons altın ise 4.357 dolar seviyesinde işlem görürken, kapanışa doğru gelen satışlarla birlikte değer kaybı hızlandı.

Kapanışta gram altın 5 bin 727 TL’ye, ons altın ise 4 bin 251 dolara kadar düştü. Böylece hafta boyunca süren yükseliş serisi sert bir geri çekilme ile son buldu.

18 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.726,53 TL – Satış 5.727,34 TL

Ons Altın: Alış 4.250,52 USD – Satış 4.251,12 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL – Satış 10.218,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.895,00 TL – Satış 20.436,00 TL

Tam Altın: Alış 39.545,31 TL – Satış 40.333,53 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 39.668,00 TL – Satış 40.685,00 TL

Ata Altın: Alış 40.781,10 TL – Satış 41.818,20 TL