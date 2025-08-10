ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Ağustos 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.444 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.398 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları 10 Ağustos 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
10 Ağustos Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.444,48 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.266,73 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.533,46 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.977,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.978,04 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 72.330,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.398,89 dolar