Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 11 Eylül 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Eylül 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.822 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.637 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatları 11 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
11 Eylül Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.823,1390 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.884,3200 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 15.771,57 TL
* Tam altın satış fiyatı: 31.983,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 31.446,0000 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 79.834,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.637,27 dolar