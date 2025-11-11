Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 11 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Geçen haftayı 4.001 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, yeni haftaya hızlı yükselişle girdi. Dün yüzde 2,85 artışla 4.115 dolara çıkan ons fiyatı, bu sabah 4.143 dolar civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 11 Kasım 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Küresel piyasalarda ons altın, yeni haftaya pozitif bir görünümle başladı. Cuma gününü 4.001 dolardan kapatan değerli metal, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,85 artış kaydederek 4.115 dolara kadar yükseldi.
Bugün sabah saatlerinde de yükseliş eğilimini sürdüren ons fiyatı, TSİ 07.00 itibarıyla 4.143 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.
Altındaki yükselişte, ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentileri ve dolar endeksindeki gerileme etkili oldu.
11 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.629,6330 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.203,7600 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.417,07 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.000,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.704,6300 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.784,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.147,36 dolar