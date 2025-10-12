Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Ekim 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın piyasasında hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bıraktı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları 12 Ekim 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın piyasasında geçtiğimiz hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bırakmıştı. Doların küresel çapta değer kazanması ve İsrail–Hamas arasında ateşkes planının kabul edilmesi ile birlikte güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatlarını baskılamıştı.
12 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.404,54 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.836,42 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.672,84 TL
* Tam altın satış fiyatı: 36.873,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.237,59 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 91.829,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.020,22 dolar