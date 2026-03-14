Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Mart 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın, 7 bin 265 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın güne 5 bin 115 dolar civarında başladı. İşte 14 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın 7 bin 134 TL, ons altın ise 5 bin 18 dolar seviyesinden haftaya başlarken, ons altında geçen haftaki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,75’lik geri çekilme dikkat çekti.
14 Mart Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.134,90 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.681,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.363,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.686,30 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.582,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.715,74 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.018,79 dolar