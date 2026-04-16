Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 16 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 16 Nisan 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları, İran savaşına ilişkin diplomatik çözüm arayışlarının yeniden hız kazanması ve buna bağlı olarak küresel enflasyon baskılarına yönelik endişelerin hafiflemesiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 6 bin 935 lira, ons altın ise 4 bin 820 dolar seviyesinden güne başladı.

16 Nisan Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.942,93 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.443,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.956,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.216,01 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.703,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.386,78 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.825,28 dolar