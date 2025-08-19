Altın fiyatları 19 Ağustos 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 343 dolar seviyelerine geldi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.

19 Ağustos Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.385,8980 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.170,7500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.347,34 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.788,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.594,2600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.858,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.327,89 dolar