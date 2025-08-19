ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Ağustos 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.386 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.327 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları 19 Ağustos 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 343 dolar seviyelerine geldi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.
19 Ağustos Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.385,8980 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.170,7500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.347,34 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.788,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.594,2600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.858,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.327,89 dolar