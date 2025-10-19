Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 19 Ekim 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Hafta boyunca rekor tazeleyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sert bir geri çekilme yaşadı. Cuma günü sabah saatlerinde 5.896 TL seviyesini gören gram altın, gün sonuna doğru gelen satışlarla birlikte 5.727 TL’ye kadar geriledi.

Küresel piyasalarda ons altın da benzer bir seyir izledi. Cuma gününe 4.357 dolar seviyesinde başlayan ons altın, gün içinde artan satış baskısıyla 4.251 dolara kadar düştü.

Böylece hafta boyunca üst üste yeni zirveler gören altın fiyatları, haftayı sert bir düzeltmeyle tamamlamış oldu.

19 Ekim Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.727,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.364,20 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.728,41 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.004,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.342,26 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.858,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.254,18 dolar