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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Ağustos 2026)

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Cihan Oruçoğlu
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Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 2 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

2 Ağustos Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.175,37 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.093,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.187,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.188,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.042,61 dolar

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