Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları beş haftanın zirvesi sonrası kâr satışlarıyla sakin seyrederken, Fed’in olası faiz indirimi beklentileri piyasada yön belirleyici oluyor. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Gram altın haftanın son işlem gününe 5.760 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.220 dolar civarında işlem görüyor. Dün gün içinde gram altın 5.821 TL’ye, ons altın ise 4.264 dolara kadar yükselerek son beş haftanın en yüksek seviyelerini test etmişti.
2 Aralık Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.760,7000 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.418,9800 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.837,20 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.021,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.547,1700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.906,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.218,41 dolar