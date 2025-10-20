Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ekim 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları 20 Ekim 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
ABD’de faiz indirimi beklentilerinin artması, altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü harekete geçirdi. Piyasalar, hafta içinde yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve enflasyon verilerine odaklandı.
20 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.754,8480 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.409,8900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.810,78 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.123,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.515,1600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 100.155,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.254,18 dolar