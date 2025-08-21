Altın fiyatları 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Küresel piyasalar, gözünü Fed’in mesajlarına çevirdi. Jackson Hole zirvesi öncesinde altın fiyatları yüzde 0,25 gerileyerek 3 bin 340 dolara indi.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 3 bin 340,5 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

21 Ağustos Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.395,8440 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187,42 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.374,84 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.845,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.661,76 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 72.001,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.346,40 dolar