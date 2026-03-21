Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 21 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 21 Mart 2026 Cumartesi günü yani bayramın ikinci günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Dün 6 bin 600 TL seviyelerinden işlem gören gram altın, bayramın ilk saatlerinde 6 bin 500 TL sınırına kadar geri çekilmiş durumda.

21 Mart Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.401,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.860,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.721,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.747,74 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.308,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.869,36 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.497,05 dolar