Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 21 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 21 Şubat 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 5 bin 93 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 333 bin lira oldu.

21 Şubat Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.182,08 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.091,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.182,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.917,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.216,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 117.293,09 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.097,54 dolar