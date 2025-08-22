Altın fiyatları 22 Ağustos 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 342 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

21 Ağustos Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.395,2810 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187,4700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.372,10 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.819,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.651,4800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.936,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.338,53 dolar