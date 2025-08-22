ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Ağustos 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.395 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.338 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları 22 Ağustos 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 342 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.
21 Ağustos Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.395,2810 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187,4700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.372,10 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.819,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.651,4800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.936,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.338,53 dolar