Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Eylül 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Eylül 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 920 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altının değeri ise 3.687 dolar seviyelerinde. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatları 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın haftaya rekorla başlarken, sabah saatlerinde 4 bin 920 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü.
22 Eylül Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.919,3800 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.044,1900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 16.087,72 TL
* Tam altın satış fiyatı: 32.888,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.076,5200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 82.031,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.687,85 dolar