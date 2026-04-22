Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Orta Doğu’da ateşkesin uzatılmasına rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesinin ardından altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6 bin 875 TL, ons altın ise 4 bin 760 dolar seviyesinden güne başladı.

22 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.871,99 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.352,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.697,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.956,68TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.186,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.736,45 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.759,48 dolar