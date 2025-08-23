Altın fiyatları 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 373,3 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira oldu.

23 Ağustos Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.443,92 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.265,81 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.531,61 TL

* Tam altın satış fiyatı: 29.227,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.974,35 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 72.956,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.374,52 dolar