ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Ağustos 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.443 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.374 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 373,3 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira oldu.
23 Ağustos Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.443,92 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.265,81 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.531,61 TL
* Tam altın satış fiyatı: 29.227,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.974,35 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 72.956,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.374,52 dolar