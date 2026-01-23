Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Doların küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik yeniden gündeme gelen baskılar, altını ons başına 5 bin dolara yaklaştırarak tarihi zirveye taşıdı.

Altında sert yükseliş

Zayıflayan dolar, Grönland merkezli gerilimler ve Fed’e yönelik eleştiriler, değerli metaldeki yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsurlar oldu.

1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen altın, yılın ilk aylarında da yükselişini sürdürerek yüzde 15 oranında değer kazandı. Dün 6 bin 677 TL seviyelerinde seyreden gram altın, bugün ise 6 bin 902 TL sevitelerine kadar yaklaştı. Ons altın fiyatı ise 5 bin doları test etmeye yaklaştı.

23 Ocak Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.902,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.413,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.826,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.784,64 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.511,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.461,60 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.952,30 dolar