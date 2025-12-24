Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 24 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi iç piyasada da devam ediyor. Gram altın, 6.232 TL seviyesine yükselerek tarihî zirvesini gördü. Saat 07.10 itibarıyla gram altın 6.190 TL civarında işlem görüyor. İşte 24 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın 6.300 TL’den satışa sunulurken, çeyrek altın fiyatı 10.265 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.500 doların üzerine çıkarak yeni rekorlar kırması, gram altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Ons altındaki yükselişin etkisiyle iç piyasada altın fiyatlarında güçlü seyir devam ediyor.
24 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.190,12 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.293,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.580,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.696,10 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.972,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 102.052,33 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.493,50 dolar