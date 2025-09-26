Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Eylül 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Eylül 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 5.005 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.737 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 730,9 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin lira oldu.
26 Eylül Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.005,3980 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.183,8800 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 16.369,64 TL
* Tam altın satış fiyatı: 33.733,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.640,1600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 84.139,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.737,38 dolar