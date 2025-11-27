Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, önceki seansta gördüğü iki haftanın zirvesinin ardından geriledi. Piyasalarda gözler, Fed’in aralık ayında faiz indirip indirmeyeceğine yönelik karışık sinyallerde. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın, iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekilirken yatırımcılar, Fed’in aralık ayında olası faiz adımına ilişkin belirsiz sinyalleri fiyatlıyor.
27 Kasım Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.660,4820 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.254,3000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.509,26 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.732,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.905,6300 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.186,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.147,81 dolar