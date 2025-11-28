Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Spot altın, yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 186 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve haftayı güçlü bir performansla kapatmaya hazırlanıyor. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 28 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Spot altın yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 186 dolara çıktı ve 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 160,5 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 790 bin lira oldu.
28 Kasım Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.713,9460 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.342,1800 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.681,72 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.054,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.260,6700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.989,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.186,16 dolar