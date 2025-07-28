ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Temmuz 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.355 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.335 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
28 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.355,6710 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.122,0400 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.236,44 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.538,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.397,3000 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.236,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.335,29 dolar