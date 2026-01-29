Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 29 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 29 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken altın fiyatları tarihi seviyelere yükseldi. Spot piyasada ons altın 5 bin 600 dolara yaklaşarak rekor seviyelere çıktı.

Yurt içinde gram altın güne 7 bin 725 TL seviyesinden başladı. Spot piyasada yapılan ilk işlemlerde gram altın 7 bin 809 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 TL düzeyinde oluştu.

29 Ocak Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.727,31 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 13.111,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 26.221,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 49.563,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.239,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 124.288,79 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.546,61 dolar