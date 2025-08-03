ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Ağustos 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Küresel piyasalarda Fed kararı beklenirken, altın fiyatları zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle güne yükselişle başladı. Gram altın güne 4.395 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.364 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları 3 Ağustos 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
3 Ağustos Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.395,45 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.186,56 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.373,12 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.714,00TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.658,33 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.675,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.364,92 dolar