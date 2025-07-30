ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Temmuz 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Küresel piyasalarda Fed kararı beklenirken, altın fiyatları zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle güne yükselişle başladı. Gram altın güne 4.342 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.329 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Küresel piyasalarda Fed kararı beklenirken, altın fiyatları zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle güne yükselişle başladı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 324,8 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 348 bin lira oldu.
30 Temmuz Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.342,8240 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.100,3900TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.199,07 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.471,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.315,5100 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.070,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.329,32 dolar