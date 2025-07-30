Altın fiyatları 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Küresel piyasalarda Fed kararı beklenirken, altın fiyatları zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle güne yükselişle başladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 324,8 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 348 bin lira oldu.

30 Temmuz Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.342,8240 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.100,3900TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.199,07 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.471,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.315,5100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.070,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.329,32 dolar